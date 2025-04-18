Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) sözde askeri yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheli, İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde “askeri mahrem yapılanması” içinde yer aldığı değerlendirilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan arandıkları, bazı şüphelilerin ise Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesildiği belirlendi.

Beş ilde eş zamanlı operasyon

18 Nisan günü İzmir merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Antalya’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.