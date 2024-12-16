Eflatun-sarılı kulüp, yaptığı açıklamada Hamza Akman’ı kadrosuna katmanın mutluluğunu dile getirdi. Yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı. Hamza Akman’a ‘hoş geldin’ diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Danimarka'dan Eyüpspor’a transfer

Son olarak Danimarka’nın Sonderjyske kulübünde forma giyen Hamza Akman, burada yalnızca bir maçta görev almıştı. Eyüpspor, genç futbolcuyu kadrosuna katarak geleceğe yönelik önemli bir adım attı.