Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ayrılık, Kocaelispor maçı sonrası Şahin’in istifa talebinin kabul edilmesiyle gerçekleşti.



Eyüpspor’dan Resmi Açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, Selçuk Şahin’in Kocaelispor maçı sonrası istifa talebinin yönetim kurulu tarafından karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edildiği bildirildi.

Kulüp Teşekkür Etti

Eyüpspor açıklamasında, “Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

Süper Lig’de Teknik Direktör Değişiklikleri

Bu ayrılık, Süper Lig’de sezon ortası yaşanan teknik direktör değişiklikleri listesine eklenmiş oldu. Benzer örnekler arasında geçen sezonki kritik hamleler de yer alıyor.