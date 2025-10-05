Türk tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen, 98 yaşında yönetmen koltuğuna oturarak "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini İzmir’de yeniden sahneye taşıdı. Sahne Tozu Tiyatrosu’nda kapalı gişe oynayan oyun, hem seyirci rekoru kırdı hem de Türk tiyatrosunda bir ilke imza attı.



Tarihi bir müzikal yeniden sahnede

1980 yılında sahnelenen ve 1988’de TRT 1’de diziye uyarlanan "Hisseli Harikalar Kumpanyası", uzun yıllar sonra usta yönetmen Haldun Dormen’in önderliğinde İzmirli tiyatroseverlerle buluştu. Oyun, perde açtığı günden itibaren kapalı gişe oynadı ve seyirciden büyük ilgi gördü.

Seyirciyle buluşan keyif dolu anlar

Gösteri öncesi seyirciler, Haldun Dormen ile fotoğraf çektirip sohbet etti. Oyun boyunca izleyiciler kahkahalara boğuldu. Tam 101 kostümle sahnelenen dev prodüksiyon, izleyicilerden tam not aldı. Gösteri sonunda Dormen de sahneye çıkarak oyunun unutulmaz şarkısını seyircilerle birlikte seslendirdi.

Usta isimden büyük mutluluk

Gösteri öncesi konuşan Haldun Dormen, “Çok sevinçliyim çünkü çok sevdiğim bir oyun. Tezahüratla karşılandık, bu beni çok mutlu ediyor. 98 yaşında olduğumu hatırlatıp duruyorsunuz ama ne gerek var, bir 100 sene daha çalışmak istiyorum” dedi.

Türkiye’de bir ilk

Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu Çağlar İşgören, “Haldun Dormen’in 98 yaşında bu büyük müzikali yönetmesi Türkiye’de bir ilk. Cumhuriyetimizin 103. yılına doğru ilham veren bir rekor” ifadelerini kullandı.

Çocukluk hayali gerçeğe dönüştü

Müzik direktörü Serpil Günseli, çocukken oyunu izleyip büyülendiğini belirterek, “35 yıl sonra bu eserin yeniden sahnelenmesinde yer almak kalbime dokunan bir mutluluk” dedi. Oyunun müzikleri Erol Evgin’in seslendirdiği unutulmaz şarkılardan oluşuyor.

Yeni sezonda devam edecek

Haldun Dormen’in yönetmenliğinde yeniden hayat bulan "Hisseli Harikalar Kumpanyası", yeni sezonda da İzmir’de seyirciyle buluşmaya devam edecek.