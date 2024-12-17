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Maçta başka gol olmazken, Eyüpspor, Türkiye Kupası’nda grup aşamasına yükselmenin sevincini yaşadı. Gözler artık bir sonraki turda rakiplerin belli olacağı kura çekimine çevrildi.

Gaziantep FK - Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK - Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İkinci yarıya hızlı başlayan Eyüpspor, 51 ve 73’üncü dakikalarda Bruno’nun penaltı golleriyle skoru 4-1’e taşıdı. Konuk ekipte Nihat Koç, 71’inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan maçta Eyüpspor, ilk yarıda üstünlüğü ele aldı. 27’nci dakikada Emre Mor’un golüyle öne geçen eflatun-sarılılar, 34’üncü dakikada Bruno’nun golüyle skoru 2-0 yaptı. Etimesgut Belediyespor’dan Nihat Koç, 44’te farkı bire indirdi: 2-1.

Türkiye Kupası 5. Tur maçında Eyüpspor , Etimesgut Belediyespor ’u 4-1 mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı. Bruno’nun hat-trick yaptığı karşılaşmada Eyüpspor, rakibine karşı üstün oyun sergiledi.

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