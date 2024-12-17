Yeni yılda beklenen zamlar öncesinde, Diyarbakırlı vatandaşlar ucuz gıda almak için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinde eksi 5 derece soğuğa rağmen TMO önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, soğuktan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Asgari ücret belirleme komisyonu görüşmelerine başlarken, yılbaşından itibaren beklenen zamlar kamuoyunda tartışmaya başladı. Ekonomik sıkıntıların en yoğun hissedildiği iller arasında yer alan Diyarbakır'da vatandaş, temel gıda ihtiyacını daha uygun fiyatlarla karşılamak için TMO’yu tercih ediyor.

Ucuz gıda için kuyruklar oluştu

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’nde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi önünde sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşan vatandaşlar, soğuk hava şartlarına rağmen sıralarını kaybetmemek için bekledi. Uygun fiyatlı gıda almak isteyenler, pirinç, mercimek, bulgur ve yağ gibi temel gıda maddeleri için TMO önüne akın etti. Soğuk havadan korunmak isteyen vatandaşlar, TMO önünde ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

TMO ve market fiyatları arasındaki fark

Amida Haber’in aktardığına göre, TMO fiyatları şöyle:

Marketlerde 700 liradan satılan beş kiloluk pirincin fiyatı TMO’da 200-290 lira arasında değişiyor.

40 liradan satılan mercimeğin kilosu, TMO’da 58 lira.

5 litrelik ayçiçek yağı ise TMO’da 243 liraya satılırken, marketlerde bu fiyat 289 liraya ulaşıyor.