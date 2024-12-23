Yunusemre Belediyesi, çöp toplama sistemine yenilik getirerek kendi üretim atölyesinde sanayi tipi konteyner üretimine başladı. Çalışmalar hızla devam ediyor.

Konteyner üretimi ve onarımı

Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren üretim atölyesi, 5 bin litrelik sanayi tipi çöp konteynerlerinin imalatına başladı. Aynı zamanda atölyede, hasarlı konteynerlerin bakım ve onarımları da yapılıyor. Bu kapsamda tamamlanan konteynerler, özellikle sanayi sitelerinde artan çöp ihtiyacını karşılamada önemli bir çözüm sunuyor.

Başkan Balaban çalışmaları inceledi

Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediye Şantiyesi'nde çalışanlarla bir araya gelerek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Balaban’a incelemeler sırasında CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaş ve Temizlik İşleri Müdürü eşlik etti. Başkan Balaban, çalışanlara teşekkür ederek şunları söyledi: “Hem üretim maliyetlerimizi düşürüyor hem de vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkili hizmet sağlıyoruz. Bu çalışmalar, çevre temizliği konusundaki hassasiyetimizi de yansıtıyor.”