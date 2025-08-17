İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı’nda dün gece saat 22.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya, direksiyon başındayken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, Kaya’ya 5 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan Kaya, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, firari saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı ve kısa sürede şahsı gözaltına aldı.

Taksicilerden Tepki ve Eylem

Sefer Kaya’nın yaşamını yitirmesinin ardından Eyüpsultan’daki taksiciler, hem hastanede hem de saldırının gerçekleştiği caddede konvoy oluşturarak korna çaldı. Taksiciler adına konuşan Deniz Dündar, “Evlerimizden helalleşerek çıkıyoruz. Arabamızda kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Azrail’imizi yanımızda taşıyoruz. Yarın başka bir arkadaşımız için burada olmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dündar, kabinli araç sorununa dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu: “Taksici sektöründe can ve mal güvenliği yok. Bu güvenliği sağlamak için ivedi bir çözüm bekliyoruz. Bugün Sefer arkadaşımız, yarın başka bir arkadaşımız. Artık evlerimizden helalleşerek çıkmak istemiyoruz. Tüm taksi camiasının başı sağ olsun.”

Eylemin ardından Sefer Kaya için Kuran okunurken, taksiciler daha sonra olay yerinden ayrıldı.