Kütahya’nın Tavşanlı-Domaniç karayolunda bugün öğle saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu korkutan bir trafik kazası yaşandı. Kaza, Kayaarası Köyü girişinde meydana geldi.

T.A. yönetimindeki 43 HY 716 plakalı araç ile Tavşanlı’dan Domaniç yönüne giden M.C. idaresindeki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüleri ile yolculukta bulunan G.K., B.K. ve B.C. yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çağrılan 112 acil servis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.