Torbalı ve Karabağlar’da iki kişiyi öldürüp üç kişiyi yaralayan Bülent Şengün, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce de cinayetten hüküm giymiş olan Şengün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet ve gasp zinciri

İzmir’in Torbalı ilçesinde başlayan ve Karabağlar’da devam eden kanlı saldırı zinciri, kenti dehşete düşürdü. Olaylar, Torbalı Ayrancılar’da taksi sürücüsü İbrahim Karabacak’ın gasbedilmesi ve ardından tabancayla vurulup öldürülmesiyle başladı. Katil zanlısı Bülent Şengün, ardından başka bir aracı gasp ederek Torbalı’da bir markette çalışan 16 yaşındaki İlayda Algar’ı vurdu ve ağır yaraladı.

Torbalı’da korku salan Şengün, daha sonra Karabağlar Aydın Mahallesi’ne giderek ATM’den para çeken Ali S.’yi takibe aldı. Ali S.’nin aracına binen zanlı, kenti dehşete düşüren katilin kendisi olduğunu söyledi. Ali S.’nin yardım çığlıkları atması ve kornaya basması üzerine Şengün kaçtı. Karabağlar’dan Paşaköprü Mezarlığına giden Şengün, Engin Ket’i gasbedip öldürdü. Cinayetlerine devam eden zanlı, Ket’in cebinden aldığı araba anahtarıyla Gaziemir’de bulunan Optimum Alışveriş Merkezine gitti ve burada da bir vatandaşı darp ederek parasını gasp etti.

Polisten kaçamadı

Torbalı ve Karabağlar’da yaşanan bu korkunç olaylar sonrasında polis, Bülent Şengün’ü yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şengün’ü Gümüldür istikametine doğru kaçarken yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinde yapılan aramada 13 adet "ecstasy" olarak bilinen uyuşturucu hap ele geçirilen Şengün’ün, olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlendi.

Geçmişte işlenen cinayet

Bülent Şengün’ün 2004 yılında da bir cinayetten hüküm giydiği ortaya çıktı. Şengün, o dönemde arkadaşı İ.D. ile birlikte Torbalı’nın tanınmış simalarından Salih Şahin’i parası için öldürmüş ve bu suçtan ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Ancak cezaevinden çıktıktan sonra uyuşturucuya bulaşarak yeniden suç dünyasına döndüğü ve son işlediği cinayetler ile İzmir’i kana buladığı anlaşıldı.

Mahkemede tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Şengün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının ifadesinde, cezaevindeyken uyuşturucuya bulaştığını ve para bulmak için gasp ve cinayet işlediğini söylediği öğrenildi.