CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Susurluk’taki konuşmasında Bilal Erdoğan ve Suriyeli mültecilerle ilgili yaptığı açıklamalara AK Parti’den sert tepki geldi. İzmir Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eyyüp Kadir İnan, Özel’in sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Özgür Özel'in açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Susurluk’ta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı hedef alarak, iktidarı devireceklerini ve ardından Suriyeli mültecileri ülkelerine göndereceklerini söyledi. Özel’in bu açıklaması, özellikle AK Parti cephesinden sert eleştiriler aldı.

Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Önce sizin iktidarınızı yollayacağız, sonra da Suriyelileri memleketlerine yollayacağız." Bu açıklama, mülteci politikaları ve ülkenin iç siyaseti bağlamında geniş yankı uyandırdı.

“Askıda kahve misali askıda iktidar”

Özel’in açıklamalarına yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP liderine ağır eleştirilerde bulundu. İnan, Özel’in ülkeye Suriyeli bir mülteci kadar bile fayda sağlamadığını ifade ederek şu sözleri kullandı: "Son zamanlarda kendisini askıda kahve misali askıda iktidar zanneden bu zat-ı muhalifin, ülkemize bir Suriyeli mülteci kadar dahi faydası olmadığı kanaatimizi koruyoruz… Kısacası; Suriyelilerin ülkeye katkısı > Özgür Özel’in siyasete katkısı…"

Siyasette mülteci meselesi tartışmaları

Özgür Özel’in konuşmasıyla gündeme gelen mülteci meselesi, Türkiye’nin uzun süredir siyasi gündeminde yer almaktadır. Suriyeli mültecilerle ilgili farklı partiler arasında uzun zamandır süregelen tartışmalar, seçim dönemi yaklaştıkça daha da artıyor.

Özel, CHP’nin mülteci politikası kapsamında, Suriyelilerin ülkelerine geri döndürülmesini savunurken, AK Parti ise mültecilerin entegrasyonuna yönelik politikalarını sürdürüyor.

Son zamanlarda kendisini askıda kahve misali askıda iktidar zanneden bu zat-ı muhalifin ülkemize bir Suriyeli mülteci kadar dahi faydası olmadığı kanaatimizi koruyoruz…



Kısacası;

Suriyelilerin ülkeye katkısı > Özgür özelin siyasete katkısı… https://t.co/hzc6iLq8Gz — Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) September 16, 2024