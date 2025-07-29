Manisa’nın Selendi ilçesinde uzun yıllar kullanılan kapalı cezaevi, yıkılarak millet bahçesine dönüştürülecek. Belediye Başkanı Murat Daban, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmeler sonucunda tahsis işlemini tamamladı.



Eski cezaevi millet bahçesine dönüşüyor

Selendi ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 5 bin 500 metrekarelik alana sahip K2 tipi kapalı cezaevi uzun yıllar hizmet verdikten sonra kapatılmış ve atıl durumda kalmıştı. Belediye, bu alanın yıkımı sonrası millet bahçesi olarak düzenlenmesini hedefliyor.

Tahsis süreci tamamlandı

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Konya’da düzenlenen Bölge İstişare Toplantısı’nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelerek cezaevinin belediyeye tahsis edilmesi talebinde bulundu. Bakan Tunç, talebi olumlu karşıladı ve alan belediyeye devredildi.

Başkan Daban’dan teşekkür ve vaat

Başkan Daban, "Selendi'ye yeni bir nefes kazandıracağız. Millet bahçesi ile halkımızın nefes alacağı alanları çoğaltıyoruz. Selendi halkımız bu hizmeti fazlasıyla hak ediyor. Devletimizin desteğiyle yatırımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.