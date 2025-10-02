Kuraklık ve azalan su kaynakları sebebiyle İzmir’de 6 Ağustos’ta başlayan planlı su kesintilerinin ekim ayında da devam edeceği açıklandı. İZSU, 13 ilçede her iki günde bir uygulanacak kesintilerin gece 23.00’te başlayıp sabah 05.00’te sona ereceğini duyurdu.

Kesintiler ekim boyunca sürecek

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kent genelinde su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde planlı kesintilerin süreceğini açıkladı. Buna göre, ekim ayında da 13 ilçede dönüşümlü olarak su kesintisi yapılacak.

Su kesintilerinden etkilenecek ilçeler

İZSU’nun açıklamasına göre planlı kesintiler şu ilçelerde uygulanacak:

Karşıyaka

Çiğli

Bayraklı

Menemen

Gaziemir

Bornova

Menderes

Buca

Karabağlar

Balçova

Konak

Narlıdere

Güzelbahçe

Kesintiler iki gruba ayrılarak düzenli şekilde uygulanacak.

Amaç: su kaynaklarının korunması

Yetkililer, kesintilerin su kaynaklarının verimli kullanılması ve olası bir susuzluk krizinin önlenmesi için zorunlu olduğunu vurguladı. Vatandaşlara, özellikle tasarruflu su kullanımı konusunda dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.