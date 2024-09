Tire 2021 TFF 3. Lig’in 4. haftasında Amasyaspor’a konuk oldu. Tire’de teknik direktör Galip Gündoğdu karşılaşmaya Fatih Demirlek, Berke Kılıç, Samet Önger, Kadir Mert Örentepe, Umut Can Çoban, Yasin Elmas, Mertcan Aktaş, Said Can Açıkalın, Mehmet Tosun, İlhan Aslanoğlu ve Serhat Baştan ilk 11’i ile çıktı.

Sahada çekişmeli mücadele

Ev sahibi Amasyaspor’da ise teknik direktör Zafer Uysal Ozan Can Oruç, Yunus Emre Çakır, Enes Salih Çavdar, Erçin Ilgaz, Onur Paksoy, İlhan Topatar, Oğuzhan Öztürk, Fatih Kıran, Hakan Olkan, Ahmet Kağan Gürbüz ve Hasan Türkyılmaz ilk 11’i ile sahadaki yerini aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Amasyaspor, karşılaşmanın 28. dakikasında Ahmed Kağan Gürbüz ile 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca karşılaşmanın ilk devresi 1-0’lık Amasyaspor üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Tire 2021 oyuna ağırlığını koydu.

57. dakikada gelişen atakta topla buluşan Murat Elkatmış, Tire adına beraberlik golünü kaydetti ve durumum 1-1’e geldi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca maç 1-1’lik beraberlik ile sonuçlandı. Bu skor ile Tire 2021 ligde 2 puanla son sırada yer alırken ev sahibi Amasyaspor ise 5 puanla 8. sırada kendisine yer buldu.