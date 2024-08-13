Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak başlattığı “Manisa-Midilli arası yolculuk zamanı” projesi, bazı kesimlerden eleştiri aldı. Proje, Midilli Adası’na gitmek isteyen Manisalılar için Alsancak Limanı’na ücretsiz ulaşım hizmeti sunuyor. Ancak, bu hizmetin öncesinde vize ve bilet fiyatlarının yüksekliği, projenin gerekliliğini sorgulatan unsurlar arasında yer aldı.

CHP’li Yavaşlı'dan sert eleştiri

Yunusemre Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla projeye tepki gösterdi. Yavaşlı, “En büyük eksiğimizdi...” ifadeleriyle projenin gereksiz olduğunu vurguladı.

Vize ücretleri ve bilet fiyatları

Kapı vizesi için kişi başı 80 Euro (2.933,71 Türk Lirası) ve gidiş-dönüş bilet ücreti 68 Euro (2.493,69 Türk Lirası) olarak belirlenirken, bu fiyatların yüksekliği bazı vatandaşlar tarafından eleştirildi.

Sefer bilgileri

İzmir-Midilli gemisi, çarşamba ve cuma sabahları 08.30’da İzmir Limanı’ndan hareket ederken, dönüş seferleri ise Cuma ve Pazar akşamları 17.00’de gerçekleştiriliyor. Yolcular, kapıda vize uygulaması kapsamında seyahat öncesinde İZDENİZ Satış Ofisi’ni arayarak randevu almak zorunda.

Bilet fiyatları

Seferlerin bilet fiyatları, yaş gruplarına göre değişiklik gösteriyor. Çarşamba hareketli seferlerde gidiş-dönüş tam bilet ücreti 60 Euro, cuma hareketli seferlerde ise 68 Euro olarak belirlenmiş durumda. 0-18 yaş grubu için farklı tarifeler uygulanırken, en düşük fiyatlar 5 Euro olarak kaydedildi.