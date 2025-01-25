Ay Yapım imzalı "Başka Bir Gün" dizisi, sürükleyici hikayesiyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci ve Berkay Ateş gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, 30 Ocak 2025 Perşembe günü ATV ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanacak.

Başka Bir Gün Dizisi Konusu "Başka Bir Gün"ün konusu, avukatlık mesleğine ara veren Nehir'in hikayesini takip ediyor. Kocası Serdar'ın kaybolmasının ardından Nehir'in hayatı alt üst olur. Aynı zamanda mesleğine geri dönme çabalarını ve gizemli olayları da işleyen dizi, izleyicilere duygusal ve merak uyandırıcı bir deneyim sunuyor.

Başka Bir Gün Dizisinin Oyuncuları Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide, her karakterin derinlikli hikayeleri izleyiciyi içine çekecek.