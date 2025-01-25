Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli’nde yaşanan büyük yangın felaketi, 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Yangın faciasının ardından, bu kez Uludağ’daki bir otelden yangın ihbarı geldi. Otelin baca dumanından çıkan dumanlar, odaya sirayet edince itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Baca dumanı otelde panik yarattı

Uludağ'daki oteller bölgesinde yoğunluk yaşanırken, bir otelde çıkan baca dumanı, iddiaya göre, otel odasına yayıldı. Kartalkaya’daki yangının ardından yaşanan endişe nedeniyle, vatandaşlar hemen 112 Acil Servis'e haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızla müdahalede bulunarak yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı. Yangının büyümesi engellenirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.