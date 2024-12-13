İngiltere Premier Lig 16. hafta mücadelesinde Liverpool, Anfield'da Fulham'ı ağırlayacak.

Liverpool son durum

Liverpool, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir form grafiği çiziyor. 35 puanla ligde 1. sırada yer alıyor ve ev sahibi olarak bu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Fulham son durum

Fulham, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Ligde 23 puanla 10. sırada yer alan Fulham, deplasmanda 3 puan almayı amaçlıyor.

Liverpool - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 14 Aralık 2024 Cumartesi

Saat: 18:00

Kanal: beIN Sports 4

Stadyum: Anfield

Hakem: T. Harrington

Yan Hakemler: D. Cann, S. Meredith