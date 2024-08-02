Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İstanbul'da kılınan İsmail Ganiye cenaze namazı videosunu kaldırdı. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Facebook hesabına 1 ay süreyle yayın yasağı getirildiği bildirildi. Bu gelişme, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Ayasofya'da gerçekleştirilen gıyabi cenaze namazı için paylaştığı video, Facebook tarafından kaldırıldı. Diyanet'in cenaze ile ilgili sosyal medya paylaşımının ardından, platformdan gelen kısıtlama ve yayın yasağı kararı, kullanıcılar ve yetkililer arasında çeşitli tepkilere yol açtı.

Facebook'un, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesabına 1 ay süreyle kısıtlama getirdiği iddia ediliyor. Bu sürede, Diyanet'in hesabındaki içeriklerin paylaşımının kısıtlanacağı ve hesap üzerinden bazı etkileşimlerin yapılamayacağı belirtiliyor. Facebook'un bu adımının, platformun içerik politikalarına uyum sağlanmaması nedeniyle alındığı ifade ediliyor.

Instagram'a Erişim Engeli: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Sabah saatlerinde, BTK tarafından yapılan açıklamada Instagram'a erişim engeli getirildiği duyurulmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'ın Katalog Suçlar çerçevesinde uyarıldığını ve gerekli karşılığı bulamadıkları için erişim engeli getirildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Instagram’ın kurallara uyması halinde erişim yasağının kaldırılacağını söyledi.

Bakan Yardımcısı Sayan'dan Ek Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, sosyal medyada dezenformasyon ve değerlerle uyumsuz içeriklere karşı sıkı tedbirler alacaklarını vurguladı. Sayan, Instagram'ın kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediğini ifade etti.

Sosyal medyadaki bu gelişmeler, hem kullanıcılar hem de yetkililer arasında geniş çaplı bir tartışma yarattı. Facebook ve Instagram’ın aldığı kararların, platformların içerik yönetimi ve yasalarla uyumluluğu açısından ne gibi sonuçlar doğuracağı merakla bekleniyor.