Exxon Mobil, 30 Haziran'da sona eren üç aylık dönemde elde ettiği 9,24 milyar dolar ya da hisse başına 2,14 dolarlık kar ile geçen yılın aynı dönemine göre büyük bir artış gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde şirket, 7,88 milyar dolar ya da hisse başına 1,94 dolar kar elde etmişti. Bu sonuçlar, Wall Street beklentilerini de aşarak analistlerin hisse başına 2,04 dolar kar beklentisini geride bıraktı.

CEO Darren Woods'un açıklamaları

Exxon Mobil Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Darren Woods, "Exxon ve Mobil birleşmesinden bu yana en yüksek petrol üretimi ile düşük arz maliyetli Permian ve Guyana varlıklarımızdan rekor çeyreklik üretim elde ettik" dedi. Woods, ayrıca Pioneer anlaşmasının kapanıştan sonraki ilk iki ayda kazançlara 500 milyon dolar katkıda bulunduğunu belirtti.

Gelir beklentilerini aştı

Spring, Teksas'ta merkezli şirketin toplam geliri 93,06 milyar dolar oldu ve Wall Street'in 90,38 milyar dolarlık beklentisini aştı. Şirketin net üretimi ise 4 milyon varil petrol eşdeğerine ulaştı ve üretim, yılın ilk üç ayına kıyasla yüzde 15 artış gösterdi.

Exxon Mobil ve Pioneer Natural Resources anlaşması

Exxon Mobil, Pioneer Natural Resources'ı 60 milyar dolara satın alarak sektörde büyük bir hamle yaptı. Bu anlaşma, Exxon'un üretim kapasitesini artırarak şirketin finansal performansına önemli bir katkı sağladı.

Permian ve Guyana'daki üretim artışı

Exxon'un Permian ve Guyana'daki varlıklarından elde ettiği rekor çeyreklik üretim, şirketin son on yılın en büyük ikinci çeyrek karını elde etmesine yardımcı oldu. Bu üretim artışı, Exxon'un düşük arz maliyetli varlıkları sayesinde gerçekleşti.