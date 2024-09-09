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Otomobil, refüj sayesinde denize yuvarlanarak büyük bir faciadan kaçındı. Refüjün olmaması durumunda, araç büyük ihtimalle yokuş aşağı düşerek denize uçacaktı. Kazanın ardından sürücü, büyük bir tehlikeden yara almadan kurtulmuş oldu.

Olay, Marmaris-Datça karayolunun Çubucak mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra aracını yol kenarındaki refüje çarptı. Kaza sonucu araç, refüjün sağladığı koruma sayesinde denize uçmaktan kurtuldu. Bu şanslı tesadüf sayesinde sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Marmaris -Datça karayolunun Çubucak mevkiinde meydana gelen trafik kazası nda, otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek büyük bir tehlikeden son anda kurtuldu. Araç, yol kenarındaki refüj e çarparak deniz e uçmaktan kıl payı kurtuldu.

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Milas’ta art arda iki trafik kazası!

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