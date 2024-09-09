Marmaris-Datça karayolunun Çubucak mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek büyük bir tehlikeden son anda kurtuldu. Araç, yol kenarındaki refüje çarparak denize uçmaktan kıl payı kurtuldu.
Kazanın detayları
Olay, Marmaris-Datça karayolunun Çubucak mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra aracını yol kenarındaki refüje çarptı. Kaza sonucu araç, refüjün sağladığı koruma sayesinde denize uçmaktan kurtuldu. Bu şanslı tesadüf sayesinde sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Büyük tehlikeden kurtuldu
Otomobil, refüj sayesinde denize yuvarlanarak büyük bir faciadan kaçındı. Refüjün olmaması durumunda, araç büyük ihtimalle yokuş aşağı düşerek denize uçacaktı. Kazanın ardından sürücü, büyük bir tehlikeden yara almadan kurtulmuş oldu.