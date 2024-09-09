Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olay, İzmir-Ankara D-300 karayolu Eşme kavşağı yakınlarında saat 13.30 sularında gerçekleşti.

Kazanın detayları

İzmir’den Uşak istikametine ilerleyen Albız K. (50) idaresindeki otomobil, Eşme kavşağında kontrolsüz bir şekilde yola çıkmak isteyen başka bir araca çarpmamak için ani bir manevra yaptı. Manevra sırasında kontrolünü kaybeden Körhan’ın aracı, önce refüje çarptı ve ardından taklalar atarak yolun sağındaki tarlaya uçtu.

Aile üyeleri yaralandı

Kazada, sürücü Albız K. ve araçta yolcu olarak bulunan Hamide K. (48), Özge K. (25), Sevgi K. (18) ve Muhammet Hüseyin K. (11) yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 18 yaşındaki Sevgi K.’nin durumu ağır olduğundan, Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer dört yaralının tedavisi ise Kula Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından İzmir-Ankara D-300 karayolunun Ankara istikametindeki trafik, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.