Bolu’daki Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası sonrasında, yangın güvenliği ekipmanlarına olan talep artmıştı. Ancak bazı satıcılar, yangın tüpü, yangın battaniyesi ve duman detektörü gibi ürünlerin fiyatlarını abartılı bir şekilde artırarak durumu fırsata çevirmeye başladı.