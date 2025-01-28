Bolu’daki Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası sonrasında, yangın güvenliği ekipmanlarına olan talep artmıştı. Ancak bazı satıcılar, yangın tüpü, yangın battaniyesi ve duman detektörü gibi ürünlerin fiyatlarını abartılı bir şekilde artırarak durumu fırsata çevirmeye başladı.
Ticaret Bakanlığı'ndan denetim başlatıldı
Fırsatçılara karşı mücadeleye geçen Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde yangın malzemeleri üzerine denetim faaliyetleri başlattı. Yapılan incelemelerde 395 işletme denetlenirken, 5 bin 154 ürün kontrol edildi. Ayrıca 351 işletmeye haksız fiyat uygulamaları nedeniyle savunma istendi.
Kurula sevk edilecekler
Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Ticaret Bakanlığımıza bağlı 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda; 27/01/2025 tarihli denetim faaliyetleri çerçevesinde İşletme bulunmayan 4 il dışında, 77 ilden alınan verilere göre ülke genelinde;
154 ürün kontrol edildi. Ayrıca 351 işletmeye haksız fiyat uygulamaları nedeniyle savunma istendi.
Denetlenen işletme sayısı 395'tir,
Toplam denetlenen ürün sayısı 5.154'tür,
Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı ise 351'dir.