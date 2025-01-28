İspanya'nın ünlü futbol takımı Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Alex Berenguer ve eşi Sofía Jem, evlerinde yaşanan silahlı soygun girişiminden yara almadan kurtuldu. Mungia'daki evlerine pazartesi akşamı gelen üç silahlı saldırgan, Berenguer'in soğukkanlı müdahalesi sayesinde amaçlarına ulaşamadan kaçmak zorunda kaldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırganlar Berenguer’in evine girmeye çalışırken, futbolcu hızla cam kapıyı kapatarak girişlerini engelledi. Olay anında saldırganlar çifte silah doğrultsa da içeriye giremeyerek bölgeden uzaklaştılar.

Soygun girişiminin ardından yerel polis ekipleri, saldırganların kimliklerinin tespit edilmesi için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları ve diğer deliller detaylı bir şekilde inceleniyor. Athletic Bilbao kulübü ve futbol camiası, Berenguer ve eşinin fiziksel olarak zarar görmemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: HABER MERKEZİ