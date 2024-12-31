Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrasında haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerini artırdı. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada 1.302 işletmeyi denetlerken, mevzuata aykırı 4 bin 108 ürün tespit etti. Fahiş fiyat artışı ve etiketsiz ürünler nedeniyle işletmelere 9 milyon 37 bin TL ceza kesildi.

Denetimler sıklaştırıldı

Aralık ayından bu yana İstanbul genelinde yürütülen denetimlerde toplam 50 milyon TL ceza uygulandığı bildirildi. Özellikle marketler, restoranlar ve giyim mağazaları gibi temel tüketim alanlarında yapılan kontrollerde, fiyat etiketleri ve zam oranları detaylı şekilde incelendi.

Tüketici hakları gözetiliyor

İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, vatandaşların haklarını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Menteşe, tüketicilere şüpheli durumlarda Ticaret Bakanlığı’na başvurmaları çağrısında bulundu.

Son 1 haftada İstanbul’da 9 milyon TL tutarında cezai işlem uygulandı

İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe İstanbul’da gerçekleştirilen denetimler sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Menteşe, "Ticaret Bakanlığı olarak özellikle asgari ücretin açıklanmasından itibaren denetimleri sıklaştırdık. Asgari ücret zammı sonrası fahiş fiyat yapan işletmeler konusunda şikayet alıyorduk. Bunlara yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak için fiyat etiketi denetimi, haksız fiyat artışı, gramaj denetimleri yapıyoruz. 25 Aralık’tan itibaren İstanbul’da bin 302 işletme denetledik. Bu işyerlerinde 118 bin 500 ürüne baktık. 4 bin 108 üründe mevzuata aykırı işlem tespit ettik, tutanak tuttuk. 9 milyon 37 bin 600 TL tutarında idari yaptırım uyguladık" dedi.

İstanbul’da 25 ilçede 53 ekip ile denetimler sürüyor

Menteşe “İstanbul genelinde denetimleri sürdürüyoruz. Bugün Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi’nde denetim yapılıyor. 20 arkadaşımızla şu ana kadar yaptığımız denetimlerde 300’e yakın aykırılık tespit ettik. Cezai işlemler uygulanıyor. Vatandaşımızın menfaatlerini korumak için denetimlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.