İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu Instagram'ın erişime açılmasının ardından ilk paylaşımında 10 gün önce İran'da suikast sonucu öldürülen İsmail Heniye'yi andı.
Fahrettin Altun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Heniye'nin fotoğrafının altında şu ifadeleri kullandı:
"Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniye’yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin Özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mücadelemiz sürecek."
Kaynak: DHA