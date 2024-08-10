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"Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniye’yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin Özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mücadelemiz sürecek."

Fahrettin Altun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Heniye'nin fotoğrafının altında şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan: "SGK’ye gelince para yok, Paris’te keyif çatmaya gelince var"

Erdoğan: "SGK’ye gelince para yok, Paris’te keyif çatmaya gelince var"

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