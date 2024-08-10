TFF 1. Lig'in ilk haftasında Manisa FK, deplasmanda İstanbulspor'un konuğu oldu. Çekişmeli geçen maçta Manisa FK, 3-2'lik skorla sezona yenilgiyle başlangıç yaptı.

Maçın golleri

15. dakika: İstanbulspor, Emir Gültekin'in attığı golle 1-0 öne geçti.

25. dakika: Manisa FK, Kadir Yurdakul'un golüyle durumu 1-1'e getirdi.

44. dakika: İstanbulspor, Muammer Sarıkaya'nın golüyle yeniden öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

İkinci Yarı: Muammer Sarıkaya, ikinci yarının 52. dakikasında bir gol daha atarak durumu 3-1 yaptı.

82. dakika: Manisa FK, Oğuz Gürbulak'ın penaltı golüyle farkı 1'e indirdi (3-2).

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Maçın devamında başka gol olmayınca, İstanbulspor sahadan 3-2 galip ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Maç sırasında İstanbulspor, 3. golü attıktan sonra kanser tedavisi gören 19 yaşındaki takım arkadaşları Baran Alp Vardar'ı görüntülü arayarak gol sevinci yaşadılar.

Kaynak: HABER MERKEZİ