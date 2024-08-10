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Maçın devamında başka gol olmayınca, İstanbulspor sahadan 3-2 galip ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Karşıyaka'nın ilk yarı fikstürü belli oldu

Karşıyaka'nın ilk yarı fikstürü belli oldu

İkinci Yarı: Muammer Sarıkaya, ikinci yarının 52. dakikasında bir gol daha atarak durumu 3-1 yaptı.

44. dakika: İstanbulspor, Muammer Sarıkaya'nın golüyle yeniden öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Manisa FK , deplasmanda İstanbulspor 'un konuğu oldu. Çekişmeli geçen maçta Manisa FK, 3-2'lik skorla sezona yenilgiyle başlangıç yaptı.

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