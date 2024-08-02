İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımına ilişkin, "Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistin'e yaptığınız rezil soykırımın hesabı sorulacak" dedi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buraya bak, katil ruh hastası! Sen Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan tepki

İsrailli Bakan Katz yaptığı paylaşımında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi. İmamoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman" dedi.