İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik Adana'daki saldırı sonrası sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

İletişim Başkanı Altun'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adana'da cenaze töreni çıkışında saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Altun, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırılar demokratik siyaseti ve toplumsal barışı hedef almaktadır. Siyasi kültürümüzde şiddete asla yer yoktur."

"Demokrasimize gölge düşüremez"

Altun'un açıklamasında, saldırının bireysel olmaktan öteye geçebilecek toplumsal sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekilirken, "demokrasimize gölge düşüremeyeceklerini bir kez daha vurguluyoruz" ifadesi öne çıktı.

Siyasi partilerden ortak tepki

Olayın ardından birçok siyasi partiden de kınama mesajları gelirken, kamuoyunda saldırıya karşı geniş bir dayanışma çağrısı yapıldı. CHP yetkilileri, saldırının aydınlatılması için hukuki süreci takip edeceklerini belirtti.