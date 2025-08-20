Magazin dünyasının yakından takip edilen isimlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, evlilikleriyle ilgili yeni bir iddia ile gündeme geldi. Uzun süredir zaman zaman ayrılık söylentileriyle anılan çift hakkında, bu kez evde şiddet yaşandığı öne sürüldü.

2013 yılında “Çalıkuşu” dizisinin setinde tanışan ve 2017 yılında evlenen Evcen ile Özçivit, iki çocuklarıyla birlikte magazin dünyasının örnek aileleri arasında gösteriliyordu. Ancak son dönemde sosyal medyada yapılan yorumlar ve küçük profil değişiklikleri, çift hakkında tekrar “ayrılıyorlar mı?” sorularını gündeme taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen’in Instagram profilinden “Özçivit” soyadını kaldırması boşanma iddialarını yeniden alevlendirdi. Kısa süre sonra soyadı tekrar profiline eklenirken, çiftin birlikte çektikleri samimi bir fotoğrafı paylaşması, söylentilere dolaylı yanıt olarak yorumlandı.

Evde kavga iddiası

Ancak Beyaz Magazin’in haberine göre, çiftin evinde şiddetli bir kavga yaşandığı öne sürüldü. Komşuların yüksek sesler duyduğu ve tartışmanın zaman zaman tatilde de devam ettiği iddia edildi. İddialara göre, Fahriye Evcen’in sosyal medyadaki profil değişiklikleri de bu tartışmanın bir yansıması olarak görülüyor.

Çiftten henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada yapılan yorumlar iddiaların ciddiyetini koruduğunu gösteriyor. Özellikle çocukları olan bir aile hakkında “şiddet” iddialarının gündeme gelmesi, hayranlarını endişelendirdi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, geçmişte defalarca ayrılık söylentilerini geride bırakmış olsa da, bu kez kamuoyunun gözleri ünlü çiftin vereceği yanıtta. Şiddet iddialarının doğruluğu ise henüz netlik kazanmış değil.