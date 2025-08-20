Azerbaycan’ın Bilesuvar Rayonu heyeti, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, bugüne kadar hayata geçirilen projeler ve yapılacak yeni çalışmalar üzerine istişareler gerçekleştirildi. Karşılıklı hediye takdimi ile ziyaret samimi bir şekilde tamamlandı.

Çameli’nin güzellikleri tanıtıldı

Başkan Arslan, misafir heyeti ilçe merkezinde gezdirerek Çameli’nin doğal güzelliklerini tanıttı. Heyetle birlikte kardeşlik anısına dikilen ağaç sulandı ve ilçedeki tarihi ve kültürel değerler hakkında bilgi verildi.

Gençlik Merkezi ziyaret edildi

Heyet, Başkan Arslan ve ilçe protokolü eşliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle hayata geçirilen Çameli Gençlik Merkezini gezdi. Çameli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Dağlı, dershaneler, müzik atölyesi ve diğer bölümler hakkında heyete bilgi verdi. Gençlik Merkezi, konuklardan tam not aldı ve büyük beğeni topladı.

İlçe Halk Kütüphanesi de gezildi

Program kapsamında Azerbaycan heyeti, İlçe Halk Kütüphanesini de ziyaret ederek bilgi aldı. Ziyarete; Yunsurov Vlahddin Yusif, Mmmdov Xanlar, Astanov Elşn, Hsnzad Ramil, Bağırov Aqşin, Nuriyev Qurban Xanli, Bdlov Rövşn Mmmdli, Abasov İlqar, Mhrrmov Elcan, Mmmdov Faiq ve Sfrov Elsevr katıldı.

Çameli-Bilesuvar kardeşliği pekişiyor

Ziyaret, iki kardeş şehir arasındaki iş birliğinin güçlenmesine ve gelecekteki projelerin planlanmasına olanak sağladı. Heyet, Çameli’nin doğası, kültürü ve belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.