Uzun yıllar boyunca Türk spor medyasına yön veren, sade dili ve centilmenliğiyle tanınan Çetiner’in vefatı, basın camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

Merhum Faik Çetiner’in cenazesi, yarın (26 Ekim Pazar) günü öğle namazına müteakip Erenköy Galip Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Meslektaşları, dostları ve sevenleri, Çetiner’i son yolculuğuna uğurlamak üzere bir araya gelecek. Türk spor basınının saygın isimlerinden biri olarak hafızalarda yer eden Faik Çetiner, geride güçlü bir meslek mirası ve saygıyla anılacak bir ömür bıraktı.

Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, meslektaşlarına ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz.

Ruhun şad olsun, Faik Çetiner.