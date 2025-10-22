Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ekim ayı faiz kararı öncesinde yatırımcılar, 100 veya 150 baz puanlık olası faiz indiriminin piyasaları nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? (H2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın yedinci faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Ekonomistlerin medyan beklentisi, politika faizinin 100 baz puan düşürülerek yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e çekilmesi yönünde. Bazı ekonomistler ise 150 baz puanlık indirimle faizin yüzde 39’a gerileyebileceğini öngörüyor.

Faiz indiriminin kredi ve mevduat faizlerine etkisi

Ekim ayındaki olası faiz indirimi, hem kredi hem de mevduat faizlerini doğrudan etkileyecek. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 37,5 seviyesinde hesaplanmış durumda. Bu, Ekim’deki indirimlerin ardından yılın kalan iki ayında da faiz indirimi kararlarının sürebileceğine işaret ediyor.

100 baz puan faiz indirimi ne demek?

“Baz puan” kavramı, faiz oranlarındaki küçük değişiklikleri ifade eden ölçü birimidir. 1 baz puan yüzde 0,01’e eşittir. Buna göre:

100 baz puan = yüzde 1 faiz değişimi

Mevcut faiz: yüzde 40,5

100 baz puan indirim sonrası: yüzde 39,5

Bu indirim, faiz oranında yüzde 1’lik azalmayı gösterir ve finans piyasaları için önemli bir göstergedir.

150 baz puan faiz indirimi ne demek?

150 baz puanlık faiz indirimi, yüzde 1,5 oranında düşüş anlamına gelir. Hesaplama:

150 × 0,01 = yüzde 1,5

Mevcut faiz: yüzde 40,5

150 baz puan indirim sonrası: yüzde 39

Bu durum, merkez bankasının daha güçlü bir gevşeme sinyali verdiğini gösterir ve piyasalar tarafından yakından takip edilir.