Çiğli Belediyesi tarafından beşincisi düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü bu yıl yazar Mehmet Saydur’un “İş” isimli romanı kazandı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sanatın insan yaşamına olumlu etkilerine dikkat çekerek, toplumun sanatla olan bağını kuvvetlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

71 eser arasından seçildi

Çiğli Belediyesi’nin beş yıldır düzenlediği Fakir Baykurt Roman Yarışması’nda bu yıl birbirinden değerli 71 eser yarıştı. Köy Enstitüleri mucizesini sağlam bir kurgu ve yalın bir dille anlatan Mehmet Saydur’un “İş” isimli romanı, seçici kurul tarafından ödüle layık görüldü. Beş kişiden oluşan seçici kurulda Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt, yazar Öner Yağcı, şair ve yazar Hidayet Karakuş, yazar Bahri Karaduman ile yazar ve eleştirmen Adnan Binyazar yer aldı.

"Sanatın gücüne inanıyoruz"

Toplumsal değişimin ve gelişimin ancak sanatın gücüyle mümkün olacağını vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Bu yıl beşincisi düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü jüri üyelerimizin değerlendirmesi sonucu Mehmet Saydur’un ‘İş’ romanı kazandı. Kendisini yürekten kutluyorum. Toplumcu gerçekçi türün önemli halkalarından biri olacağını düşündüğümüz bu değerli eserin edebiyat dünyamıza kazandırılmasına vesile olmaktan ayrıca mutluyuz. Sanatla olan bağımızı güçlendirerek, toplumumuzun düşünce dünyasına yeni pencereler açmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.