Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki ilk ve dünyanın en köklü uluslararası ticaret fuarlarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 30 Ağustos - 9 Eylül 2024 tarihlerinde İzmir Uluslararası Fuar Alanı/Kültürpark’ta düzenlenecek. İZFAŞ tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek bu büyük etkinlik, ticaret ve kültür dünyasında önemli bir buluşma noktası olacak.

Fuarın önemi ve tarihi:

Uluslararası Ticaretin Kalbi: İzmir Enternasyonal Fuarı, her yıl farklı kültür ve sanat dallarına ev sahipliği yaparak, global ticaretin kalbinin attığı bir platform haline gelmektedir. Pandemi döneminde fiziksel olarak açılan tek fuar olarak dikkat çeken bu etkinlik, 92 yıllık geçmişiyle Türkiye’de düzenlenen ihtisas fuarlarının öncüsü konumundadır.

Kültürel ve Ticari Etkileşim: Fuar, çeşitli ülkelerden gelen firmalar ve franchise markalarıyla yeni iş birliklerinin temelini atma fırsatı sunar. Türkiye Cumhuriyeti pazarına giriş yapmak isteyen firmalar için önemli bir lansman platformu olan İzmir Enternasyonal Fuarı, her yıl 1 milyona yakın ziyaretçi ve 300’ü aşkın katılımcısıyla dikkat çeker.

Neden İzmir Enternasyonal Fuarı?

Marka Değerini Arttırma: Katılımcılar, marka değerlerini artırma fırsatını yakalarlar.

Yeni Teknolojilerin Tanıtımı: En son teknolojik ürünler ve yenilikler yüz yüze tanıtılır.

Stratejik Konum: İzmir’in Türkiye'nin önemli ihracat limanlarından biri olması ve Anadolu hinterlandına kolay erişim sağlaması, fuara olan ilgiyi artırır.

Ulaşım Kolaylığı: İzmir’e birçok ulusal ve uluslararası noktadan direkt uçuş imkanı sunulmaktadır.

B2B İş Görüşmeleri: Katılımcı ülkelerle iş görüşmeleri yapma fırsatı sağlar.

Yüksek Ziyaretçi Sayısı: Fuar süresince 1 milyona yaklaşan ziyaretçi sayısı hedeflenir.

Kültürel Gelenek: 92 yıllık kültürel bir geçmişe sahiptir.

Gastronomik ve Kültürel Çeşitlilik: Anadolu’nun çeşitli gastronomik tatları ve kültürel ürünleri sergilenir.

Zengin Etkinlik Programı: Kültürel etkinlikler, sanat sohbetleri, sokak sahneleri ve konserlerle her yaşa hitap eder.

Kültürpark’ın Güzelliği: İzmir’in göz bebeği Kültürpark’ta yer alır.

İzmir Enternasyonal Fuarı, sadece ticaret değil, aynı zamanda kültürel zenginliklerin de paylaşıldığı bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Kültürel etkinlikleri, gastronomik tatları ve iş fırsatlarıyla fuar, hem yerel hem de uluslararası ziyaretçileri bir araya getirerek İzmir’in küresel bir buluşma noktası olmasını sürdürüyor.