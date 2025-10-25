Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, yedi bölgede gerçekleştirildi.

Şu an Mardin ve İzmir’de düzenlenen Kültür Yolu Festivali, kültürel aktiviteleri kentlere taşıyor. Yarın (26 Ekim) Mardin’de bitmesi planlanan Kültür Yolu Festivali, bugün (25 Ekim) itibarıyla İzmir’de başladı. İzmir Valisi Süleyman Elban’ın katılımı ile açılışı gerçekleştirilen İzmir Kültür Yolu Festivali, 2 Kasım’a dek sürecek.

Festival kapsamında üç adet tiyatro İzmir’in çeşitli sahnelerinde İzmirliler ile buluşacak.

Bu tiyatro oyunları içeriside bulunan, John Steinbeck’in eseri olan Fareler ve İnsanlar da bulunuyor.

İnsan doğasının derinliklerinden bahseden oyun, birbirine karakter olan zıt iki arkadaşın hikayesini konu alıyor. George ve Lennie’nin aralarındaki ilişkilerden bahseden oyun, insanın iç dünyasına uzanan sorgulayıcı yolculuğu da beraberinde getiriyor.

Bir Günde İki Kere Sahnelenecek

Gökhan Kocaoğlu’nun yönetiminde sahnelenen oyunda; Arif Yavuz, Akın Kurt, Umut Kolburan, Cemalettin Çekmece, Mustafa Turhan, Ümit Dikmen, Uğur Kaya, Güneş Emir Cengiz, Ömer Polat, Muhammed Taşdemir, Fatma Ayçin Güvercin, Neslihan Serra Ayer bulunyor.

İzmir Devlet Tiyatrosu’nun Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde İzmirliler ile buluşacak olan Fareler ve İnsanlar; 29-30-31 Ekim günlerinde 20:00’da başlayacak. 1 Kasım gününde ise hem 15:00 hem de 20:00’de iki kere sanatseverler ile bir araya gelecek.

Kültür Yolu Festivali, Karşıyaka’da da ilgiyle takip ediliyor.