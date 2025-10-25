İzmir’de bu yıl ikincisi düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali başladı. 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında sürecek festival kapsamında, 58 farklı noktada 300’e yakın etkinlik gerçekleştirilecek. Açılışta konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, “İzmirli sanatseverler 9 gün boyunca kültüre ve sanata doyacak” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen İzmir Kültür Yolu Festivali, İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban ve protokol üyeleri, açılışın ardından “Zamansız Çizgiler” sergisi ile festival alanındaki diğer sanat etkinliklerini gezdi.

Vali Süleyman Elban, festivalin 9 gün süreceğini belirterek şunları söyledi:

“Kültür Yolu Festivalleri 4 yıl önce başladı ve artık 16 ile ulaşmış durumda. Avrupa Kültür Festivalleri Birliği’ne de üye olduk. İzmir’de 58 noktada 300 civarında etkinliğimiz olacak. Opera, konser, resim sergisi, atölye çalışmaları ve performanslarla şehrimizin her köşesinde sanatın farklı renkleri yer alacak.”

Festival kapsamındaki konserlerin iptal edileceğine dair iddialara da yanıt veren Elban, “Konserlerimiz 29 Ekim akşamı başlayacak. Herhangi bir iptal durumu yok, etkinlikler 6 Kasım’a kadar devam edecek” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi de İzmir’in bu yılki festival durağı olduğunu belirtti:

“Bu yılın 15’inci durağımız İzmir. 58 noktada kültür ve sanat faaliyetleri gerçekleştirilecek. İzmir’e gelen ziyaretçiler, gastronomiden antik kentlere kadar birçok alanda etkinlikleri deneyimleme fırsatı bulacak.”