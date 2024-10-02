Dünya üzerindeki her ülkenin, vatandaşlarını kızdıran bazı klişe ifadeleri var. Örneğin; Türkler için "Siz deveye biniyorsunuz değil mi?" sorusu oldukça rahatsız edici olabilir.

Avusturyalıları sinirlendirmek içinse "Siz Almanlarla aynı değil misiniz?" ya da "Küçük Almanya" demek yeterli. Almanları kızdırmanın klasik yolları bilinirken, Avrupa ülkelerinin Rusya ile karşılaştırılması da hepsini rahatsız edebilir. "Bükreş ve Budapeşte" şehirlerini karıştırmak, hem Macarları hem de Rumenleri kızdırırken, İspanyollara "Latino" demek fazlasıyla alınganlık yaratır.

Portekizlilere, Brezilya’da İspanyolca konuşulduğunu söylemek de onları öfkelendirebilir. Kolombiyalılara Escobar’dan bahsetmek, Amerikalılara "gerçek İngilizce konuşmadıklarını" söylemek ise tartışmaya yol açar. Fransızlar için, dil klişelerini tekrarlamak (örneğin "Baguette", "Oui, oui") yeterli olurken, Korelilere Japonya’yı övmek alınganlık yaratır.

İtalyanları ise sadece yemekleri hakkında konuşarak kızdırabilirsiniz. "Spagetti’yi Çinliler icat etti" gibi bir ifade, onları oldukça sinirlendirecektir. Asya ülkelerinin çoğuna "Siz Çince konuşuyorsunuz değil mi?" sorusu ise garantili bir öfke sebebidir.