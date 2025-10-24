İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Fashion Prime – 8. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, 2026 modasının ilk trendlerini sahneye taşıdı. Ünlü modeller ve tasarımcıların katılımıyla gerçekleşen defileler, sektöre ilham verdi.

Fuarın ikinci gününde, 17 firmanın tasarımları üç özel defileyle sunuldu. Bazı elbiseler doğrudan modellerin üzerinde tamamlandı. Koreografi ve organizasyonlar, tasarımcı Erkan Yılmaz, Akif Örük, Serkan ve Gökhan Duman tarafından hazırlandı.

Özge Ulusoy ve Gizem Özdilli, özel dantel ve kumaşların öne çıktığı koleksiyonları başarıyla tanıttı. Ulusoy, İzmir’de podyumda olmaktan her zaman mutluluk duyduğunu belirtti.

Tasarımcı ve modeller, Fashion Prime’ın 2026 modasının ilk trendlerini yansıttığını ve sektöre ilham verdiğini ifade etti. Erkan Yılmaz, fuarın IF Wedding Fashion İzmir için ön gösterim niteliğinde olduğunu vurguladı.

Koreograf Akif Örük, “Normalde sadece kumaş olarak gördüğümüz materyaller, burada podyumda hayat buluyor. Sürdürülebilirlik ve ekolojik kumaşlar moda endüstrisinin merkezinde yer alıyor” dedi.

Serkan Duman, “100’ü aşkın kişinin emeği var. Kuaförlerden makyözlere, modellerden teknik ekibe kadar herkes yoğun bir özveriyle çalıştı. Fashion Prime, 2026 koleksiyonları için ilk ipuçlarını sunuyor” ifadelerini kullandı.

İZFAŞ Fuarlar Müdürü Yeşim Yiğit, “IF Wedding Fashion İzmir Fuarı’na hazırlık için Fashion Prime büyük bir ön gösterim sağlıyor. Katılımcılar, kumaşların tasarıma dönüşümünü burada gözlemliyor” dedi.