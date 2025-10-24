Menemen Belediyesi, ilçeye kazandırdığı yeni sosyal tesislerden biri olan Dijital Deneyim Merkezi’ni Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümüne özel Atatürk ve Kurtuluş Savaşı temalı gösterimle açıyor. Mermerli Mahallesi’nde yapımı tamamlanan tesis, 270 derecelik eşsiz görsel deneyim sunacak.

Dijital Deneyim Merkezi’nde ilk gösterim, Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümüne ithafen Atatürk ve Kurtuluş Savaşı temalı olacak. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, tüm hemşehrileri bu benzersiz deneyime davet ederek, milli değerlerin bir kez daha coşkuyla yaşanacağını vurguladı.

Belediye, Türkelli Kapalı Pazar Yeri, Ulukent Semt Polikliniği, Kent-2 Aynısefa Sosyal Tesisi, Menemen Şehir Parkı Aynısefa Sosyal Tesisi ve Ahmet Kahraman Camii’nin ardından, Ekim ayında Dijital Deneyim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirerek her aya bir proje açılışı geleneğini sürdürüyor.

Merkezde 270 derecelik açıyla izleyiciye sunulacak görsel deneyim, film gösterimleriyle desteklenecek. Açılışta, hem görsel hem de tarihsel bir deneyim sunularak, izleyicilerin Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nın önemini derinlemesine hissetmesi amaçlanıyor.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Menemen’imize kazandırdığımız Dijital Deneyim Merkezi, her yaştan hemşehrimize yeni ufuklar açacak. Cumhuriyetimizin 102. yılına özel olarak Atatürk ve Kurtuluş Savaşı temalı gösterimimizi tüm halkımızla buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bu eşsiz deneyime davet ediyorum” dedi.

Mermerli Mahallesi’ndeki Dijital Deneyim Merkezi, 28 Ekim Salı günü saat 14.30’da açılacak ve Cumhuriyet Bayramı coşkusunu teknoloji ile buluşturacak.