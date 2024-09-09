Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Aydın'daki ziyaretlerinde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, Türk milletine başsağlığı dileyerek, “Bu büyük acı hepimizi derinden etkiledi. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımlar atılmalı. İdam cezasının yeniden gündeme getirilmesi konuşulup tartışılmalıdır. Meclisteki partilerin desteğiyle bu olaylar için idam cezasının geri getirilmesi sağlanmalıdır,” dedi.

Üye sayısı artıyor

Partisinin büyüme hızına da değinen Erbakan, "Milli Görüş bir çınardır ve her dalının budanması, çınarın daha da güçlenmesine yol açar. Yeniden Refah Partisi, günde ortalama bin yeni üye kaydıyla hızla büyüyor. Üye sayımız 560 bine ulaştı ve ekim ayına kadar 600 bin hedefimiz var. 2024'ün başında ise 1 milyon hedefi için çalışmalarımıza devam ediyoruz," şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kendi adaylarıyla yarışacaklar

Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kendi adaylarıyla yer alacaklarını belirterek, “Belediye meclis üyeliğinde Türkiye genelinde yüzde 7 oy oranına ulaştık. Bu oran 1 milyon üye hedefimizle birlikte artacak. Baraj problemi yaşamadan, kendi adaylarımız ve listelerimizle seçimlere gireceğiz,” dedi.