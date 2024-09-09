Google İnceleme puanlarına dayanan bir araştırma, Avrupa'nın en iyi ve en kötü havalimanlarını sıraladı. Yapılan çalışmaya göre, İGA İstanbul Havalimanı 4,4 yıldız ve 101 bin 956 değerlendirme ile üst üste ikinci kez Avrupa'nın en iyi havalimanı oldu. Araştırma, Holidu tarafından gerçekleştirildi ve Avrupa'daki en işlek 100 havalimanının Google Haritalar incelemelerine dayanan ortalama puanları ile yolcu sayıları analiz edildi.

En kötü havalimanı: Girit Kandiye

Öte yandan, Girit'teki Kandiye Havaalanı ise 21 binden fazla inceleme sonucunda 2,6 Google puanı alarak Avrupa'nın en kötü havalimanı olarak belirlendi.

İGA CEO’sundan teşekkür mesajı

İGA CEO’su Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı’nın başarısını şu sözlerle kutladı: “Google yorumlarında da görüldüğü gibi bizi seçen ve başarımıza katkı sağlayan herkese minnettarız. İGA'yı Avrupa'nın en iyisi yaptığınız için teşekkür ederiz. Başarıyı kovalamaya devam edeceğiz.” Bir Google kullanıcısı ise İGA hakkında, "Havaalanı muazzam, son derece temiz ve bakımlı" yorumunu yaptı.