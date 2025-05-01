Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na dair önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı televizyon programında konuşan Erbakan, "Cumhur İttifakı'yla artık bir arada olmayacağız. Bir kez denedik, samimi yaklaşım görmedik" dedi. Erbakan ayrıca Kanal İstanbul projesine karşı durduklarını ve adalet sistemine olan güvenin zayıfladığını belirtti.

Cumhur İttifakı açıklaması: "Bir kez daha olmaz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, NOW TV'de katıldığı programda partisinin siyasi pozisyonuna ve gündemdeki başlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan, Cumhur İttifakı ile yollarını kesin olarak ayırdıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"14 Mayıs seçim sürecinde prensiplerimizi iktidara kabul ettirebilirsek fayda sağlarız diye düşündük. Ancak bu şartlar yerine getirilmedi. Denemiş olduk. Ama samimi davranmadılar. Aynı sonucu tekrar yaşamak istemiyoruz. Cumhur İttifakı'yla artık bir arada olmayacağız."

Erbakan, yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacaklarını da belirterek, "Bir kez Erdoğan lehine adaylıktan çekildik. Bir kez daha böyle bir şey yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul'u eleştirdi

Fatih Erbakan, Kanal İstanbul projesine yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Projenin çevreye, su kaynaklarına ve nüfus yoğunluğuna zarar vereceğini belirtti:

"Kanal İstanbul büyük bir rant projesidir. İstanbul'un nüfusunu artırarak Anadolu'yu boşaltmak anlamına gelir. Birinci derece deprem bölgesinde böyle bir projeye gerek yok." CHP Sözcüsü Yücel’den AK Parti iktidarına: “En büyük felaket!”

Yeniden Refah Partisi olarak bu projeye neden karşı olunduğunu anlatan bir kitapçık da hazırladıklarını aktardı.

Adalet sistemine eleştiri: "Güven yüzde 70 azalmış durumda"

Erbakan, Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ hakkında yürütülen yargı süreçlerine ilişkin de konuştu. İfade özgürlüğüne dikkat çeken Erbakan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmamoğlu İstanbul'un yarısının oyunu almış. Kaçacak hali yok, adli kontrolle serbest bırakılabilirdi. Ümit Özdağ silahlı bir eylem yapmadı, tutuklu yargılanmasını gerektiren bir durum yok. Türkiye'de halkın yüzde 70'i adalete güvenmiyor."

28 Şubat dönemine benzer uygulamalar yaşandığını belirten Erbakan, "Sabah namazında evinden alınıp tutuklu yargılanmak sert bir uygulama" dedi.