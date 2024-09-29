Lige iyi bir başlangıç yapmayan ancak son haftalarda gösterdiği performansla çıkış yapan Fatih Karagümrük kendi sahasında lider İstanbulspor’u konuk ediyor. Şenol Can yönetiminde çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet alan ev sahibi ekip ligde 11. Sırada bulunuyor. Deplasman ekibi lider İstanbulspor ise ligde 6 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı siyahlı ekip son olarak kendi sahasında Bandırmaspor ile beraber kaldı.

Fatih Karagümrük- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 7. Hafta heyecanı devam ediyor. 30 Eylül Pazartesi oynanacak Fatih Karagümrük – İstanbulspor karşılaşması beIN SPORTS MAX 1’den ve tabii platformundan yayınlanacak.