Dün gece geç saatlerde Kahramanmaraş'ın Tut ilçesine bağlı Akçatepe köyünde meydana gelen olayda, Erdem Kılavuz, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Zeliha Kılavuz'u tabancayla vurduktan sonra intihar etti.

Tartışma büyüdü, kanlı bir geceye dönüştü

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlendi. Olay sırasında Erdem Kılavuz, tabancayla eşine ateş açarak Zeliha Kılavuz'u kanlar içinde yere düşürdü. Ardından, aynı tabancayı başına dayayarak intihar etti. Olayın yaşandığı esnada, komşuların durumu fark etmesiyle birlikte sağlık ekiplerine haber verildi.

4 çocuk öksüz kaldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 çocukları bulunan Kılavuz çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olayın ardından detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Kılavuz çiftinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Tut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.