Sakaryaspor ile Erzurumspor 27 Nisan 2025'te karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve şifreli mi şifresiz mi olduğu bilgileri haberimizde.

Sakaryaspor ile Erzurumspor, Trendyol 1. Lig Konferans Yayın kapsamında 27 Nisan 2025 Pazar günü karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor Erzurumspor maçı canlı yayın bilgileri, yayın saati ve şifreli olup olmadığı sporseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşma, TRT Spor, Bein Sports Max 2 ve beIN Connect platformlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçın başlama saati ise 16:00 olarak açıklandı.

Sakaryaspor vs Erzurumspor maçı yayın bilgileri

Sakaryaspor ile Erzurumspor arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig Konferans Yayın maçı, Bein Sports Max 2, Bein Sports beIN Connect ve TRT Spor kanallarından canlı izlenebilecek.

Bein Sports Max 2 kanalı, Digiturk 83 ve Kablo TV 237 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli şekilde yayın yapmaktadır.

Bein Sports beIN Connect, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın hizmeti sunmaktadır.

TRT Spor kanalı, Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internetten şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Sakaryaspor vs Erzurumspor maçı detayları

Sakaryaspor ile Erzurumspor arasındaki mücadele, 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak.

Karşılaşmanın başlama saati 16:00 olarak duyuruldu.

Sakaryaspor ve Erzurumspor, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.