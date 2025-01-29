Dün akşam saatlerinde Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek’in gözaltına alınmasının ardından Sözcü Ana Haber Bülteni'nde yaptığı yorumlarla geniş yankı uyandıran Fatih Portakal, sosyal medyada büyük tepki topladı. Portakal, hakkındaki eleştirilere, kendi YouTube kanalında yaptığı açıklama ile yanıt verdi ve “Yanlışın peşinden gitmem” diyerek gündemdeki tartışmalara nokta koymaya çalıştı.

"Ben yanlışın peşinden gitmem"

Fatih Portakal, gözaltına alınan gazetecilerin durumuyla ilgili söyledikleri nedeniyle başta Halk TV olmak üzere çeşitli medya organlarından tepki aldı. Bir izleyicisinin “Büyükelçiliği kaptın” ve diğerinin “Seni de mi satın aldılar?” gibi eleştirileri üzerine Portakal, “Ne kadar bilgi sahibi olduğumuz önemli” ve “Bu da enteresan bir yaklaşım” diyerek karşılık verdi.

Fatih Portakal, izleyicilerin olayları magazin boyutunda görmek istediklerini belirtirken, “Ben yanlışın peşinden gitmem. O zaman doğruya ulaşamam” ifadeleriyle doğruluktan ödün vermeyeceğini vurguladı.

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile ortak davada yargılanıyor

Fatih Portakal, hakkında açılan davalarla ilgili de konuştu. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile birlikte yargılandıklarını ve 29 Mayıs'ta görülecek duruşmalarının olduğunu belirtti. “Onlar yazmaktan, ben duyurmaktan dava açıldı hakkımızda” diyen Portakal, davanın Erdoğan’ın avukatları tarafından açıldığını ifade etti.

"Benden iyi gazeteciler var"

Fatih Portakal, gazeteciliğe bakış açısını da dile getirdi. “Benden iyi gazeteciler var. Ben de televizyon haberciliğinde iyiyim,” diyen Portakal, sürdürülebilirliğin kendisi için önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, RTÜK’ün kendisine bir kez ceza verdiğini ancak tüm soruşturmaların geri döndüğünü söyledi.

"Off the record" kavramı çiğnendi

Fatih Portakal, Pehlivan ve Terkoğlu’nun savcılığa sevk edilmesinin nedenini de açıkladı. İzinsiz konuşma kaydının alınması ve bunun yayınlanmasının Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre suç teşkil ettiğini belirtti. "Off the record" kavramının basın meslek kuralları gereği olduğunun altını çizen Portakal, Halk TV'nin bu durumu yayınlamış olmasını eleştirdi.

"Çağırırsanız gelirlerdi"

Fatih Portakal, gazetecilerin gözaltına alınma şeklini tasvip etmediğini de belirtti. Gözaltına alınmalarının polis gözetiminde yapılmasının gereksiz olduğunu savundu. “Çağırırsınız, gelir. İlla polis marifetiyle almak zorunda değilsin” diyerek durumu eleştirdi. Gözaltına alınan gazetecilere duyduğu empatiyi dile getiren Portakal, onların üzgün olabileceklerini ve tepkilerinin bilmeden verildiğini ifade etti.

Son olarak, Portakal, “Karşı mahallenin sevmediği bir kişiyim” diyerek duruşunu açıkladı. Kendisi için üçüncü bir yol tercih ettiğini belirten Portakal, eleştirilere rağmen kendi doğrularından sapmadan yoluna devam edeceğini söyledi.