Son olarak Panathinaikos’u çalıştıran ve Türk futbolunun "İmparator" lakaplı teknik direktörü Fatih Terim, Azerbaycan futbolunun köklü kulüplerinden Neftçi Bakü’nün radarına girdi. Azerbaycan’ın önde gelen spor sitelerinden Sportinfo.az’ın haberine göre, Neftçi Bakü yönetimi, kötü gidişatı durdurmak amacıyla Fatih Terim ile temas kurmayı planlıyor.

Azerbaycanlı spor yorumcusu Elçin Cafarov, Fatih Terim’in Neftçi Bakü’ye büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Kulüp yönetimi Terim’i çok istiyor" dedi. Fatih Terim, son olarak Panathinaikos ile 26 karşılaşmada 14 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak, maç başına 1.85 puan ortalaması yakalamıştı.

Terim’in Panathinaikos ile yollarını ayırmasının ardından, Neftçi Bakü ile ilgili gelişmelerin yakında netleşmesi bekleniyor.