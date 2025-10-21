Ünlü sanatçı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakıma alınmıştı. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılırken, yakın dostu İzzet Çapa’dan yeni bir açıklama geldi. Çapa, “Lütfen internette dolaşan haberlere inanmayın. Beyin ölümü gerçekleşmiş değil” ifadelerini kullandı.

“Fatih’in kalbi güçlü, direnci yerinde”

Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, yakın dostu İzzet Çapa sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Çapa, “Fatih’in tedavi gördüğü hastaneden yeni çıktım. Sevenleri, dostları ve ailesi aynı kapının önünde umutla bekliyor. Herkesin tek isteği onun o ışıltılı gülümsemesini yeniden görebilmek.” dedi.

“Beyin ölümü gerçekleşmedi” iddialarına yanıt

Sosyal medyada dolaşan “beyin ölümü gerçekleşti” haberlerine sert tepki gösteren Çapa, şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen internette dolaşan hiçbir habere inanmayın. Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hâlâ 72 saatlik kritik süreci takip ediyor. Fatih'in kalbi güçlü, direnci yerinde. O 20 dakikalık süreçte beyninde olası etkiler inceleniyor, ancak henüz net bir durum yok."

Menajerinden resmi açıklama

Fatih Ürek’in menajeri de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sanatçının durumuna dair resmi bilgileri paylaştı:

“Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır.”

Menajer, kamuoyuna “asılsız ve spekülatif haberlere itibar edilmemesi” çağrısında bulundu.