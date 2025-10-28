Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda tedavi görüyor. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ürek, bir süre önce kalp masajı ile hayata döndürülmüştü.

Hastaneden yapılan son açıklamada, sanatçının sağlık durumunun kritik seyrettiği, ancak yakın hekim takibinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Hastaneden yapılan resmi açıklama

Hastane yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın gözetimi altında tedavi edilmektedir."

Açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla düzenli güncellemelerin yapılacağı da duyuruldu.

Hayranlarından destek mesajları

Fatih Ürek’in sağlık durumunu yakından takip eden hayranları, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaşıyor.

Birçok sanatçı dostu da Ürek için dualarını iletti.

Fatih Ürek kimdir?

1959 yılında Gaziantep’te doğan Fatih Ürek, sahne hayatına 1980’li yıllarda başladı.

Şarkıcılığın yanı sıra televizyon programcılığıyla da tanınan Ürek, “Hadi Buyur” ve “En Hamarat Benim” gibi yapımlarla ekranlarda yer aldı.